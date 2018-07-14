Юную чемпионку по гиревому спорту поздравил с победами Александр Моор

Пятнадцатилетняя чемпионка по гиревому спорту Маргарита Новикова получила памятный подарок и поздравления от временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.

Глава региона в рамках поездки в Абатский район 14 июля посетил ДЮСШ"Импульс", где почти 3 года спортсменка занимается под руководством тренера Александра Безбородова, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Александр Моор показал мастер-класс, подкидывая 16-килограмовую гирю. Воспитанники спортивной школы пообещали главе региона и дальше радовать своими успехами.

"Спортсмены – всегда в цене, где бы ни учились, кем бы ни работали, чем бы ни занимались. Спортсмена видно издалека. Спортсмен всегда дисциплинирован. Меня переполняют эмоции, потому что такая симпатичная и хрупкая девушка – чемпионка в таком виде спорта. Не зависимо, как карьера сложится, но в жизни тебя ждет точно успех, я уверен!", - сказал Александр Моор.