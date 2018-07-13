Пробежать полумарафон в Тюмень приедут из трех десятков регионов России

Полумарафон в рамках проекта "Стальной характер" с забегами на 5, 10 и 21,1 км состоится в Тюмени завтра, 14 июля. Преодолеть одну из этих дистанций на выбор готовятся представители 33 регионов России и участники из Казахстана.

По сообщению организаторов, дистанция в 21,1 км стала самой популярной. Известно, что ее результаты будут зафиксированы по правилам Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS) и могут пойти в индивидуальный зачет атлетов, а также установление личных рекордов. Еще один статистический факт: порядка 65% зарегистрировавшихся на полумарафон — мужчины.

Каждый финишер получит фирменную медаль с изображением достопримечательностей Тюмени. По пять человек, показавших лучшее время среди мужчин и женщин на отрезках 10 и 21,1 км, разделят общий призовой фонд в размере 610 тысяч рублей, сформированный за счет взносов участников.

Организаторы напоминают: чтобы быть допущенным к забегу, необходимо заручиться соответствующей справкой от врача, а также иметь при себе ряд документов. Подробную информацию можно посмотреть на сайте проекта.