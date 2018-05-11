Сбербанк приглашает тюменцев на Зеленый марафон "Бегущие сердца"

27 мая в 55 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане пройдет Зеленый марафон "Бегущие сердца", организатором которого выступает Сбербанк. В Тюмени спортивный семейный праздник во второй раз пройдет на набережной Туры. Участникам забега предстоит пробежать дистанцию 4,2 км. Регистрация начнется в 10:00, старт основного забега – в 12:00.

Для участников и болельщиков будет организована насыщенная развлекательная программа: игры, конкурсы, батуты, аквагрим и веселые аниматоры.

"В прошлом году участниками марафона стали более 2500 тюменцев. Надеемся, что в этот раз нас поддержит еще больше спортсменов и любителей здорового образа жизни. Помимо основного марафона мы традиционно проведем детский забег, соревнование для малышей в возрасте до года "Резвые пинетки" и забег для девушек на каблуках "Всегда на высоте". Приглашаем всех провести этот выходной день с пользой для здоровья. До встречи на старте", – прокомментировал заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

В каждом из городов-участников Зеленого марафона "Бегущие сердца" Сбербанк проводит социальные акции. В Тюмени в рамках проекта "Шаг к здоровью" будут закуплены палки для скандинавской ходьбы для Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" по Тюменской области. Также любой желающий сможет сделать доброе дело – внести пожертвования в адрес фонда "Ключ к жизни" для помощи тяжелобольным детям.

Регистрация участников Зеленого марафона "Бегущие сердца" открыта на сайте проекта. Приглашаем всех жителей и гостей Тюмени стать частью большого спортивного праздника.