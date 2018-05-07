Тюменец завоевал серебро на этапе кубка мира по паратриатлону

Этап кубка мира по паратриатлону прошел на минувших выходных в испанском городе Агилас. Серебряную медаль в классе PTS2 завоевал тюменец Василий Егоров. Первое место у представителя Нидерландов, бронза у спортсмена из Франции.
Спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Василий Егоров (тренер Наталия Сушкова) стал чемпионом России в 2017 году, чемпионом Европы в 2015 году, также он является неоднократным призером международных соревнований.
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