Состоялся открытый турнир по скандинавской ходьбе "Ходи, Тюмень"

Открытый турнир по скандинавской ходьбе "Ходи, Тюмень" прошел 5 мая в СДЮСШОР №2 в рамках проведения регионального спортивно-оздоровительного Фестиваля "Наш Город ЗОЖ. Тюмень" и празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участники прошли дистанцию в 4 км. Судьи оценивали результаты по разным возрастным категориям и по полу в соответствии с международными правилами. Также все желающие могли принять участие в массовой прогулке в стиле скандинавской ходьбы без правил по круговой дистанции, пишет "Тюменская область сегодня".

Основная цель мероприятия - популяризация активного образа жизни и долголетия, а также северной ходьбы как способа активной психофизической реабилитации.

В качестве организаторов праздника спорта выступили СДЮСШОР №2 г. Тюмени, НП "Тюменский Центр здорового образа жизни" и Федерация северной ходьбы Тюменской области.