9 мая в центре Тюмени пройдет легкоатлетическая эстафета

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет на центральных улицах города в полдень.

В ней примут участие команды общеобразовательных учреждений, вузов, ссузов, подростковых и спортивных клубов, предприятий и организаций, а также команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В составе каждой сборной — по шесть мужчин и шесть женщин, сообщает МАУ ДО СДЮСШОР №2.

Торжественная церемония открытия эстафеты состоится в 12 часов у монумента погибшим воинам Великой Отечественной войны. Дистанция легкоатлетической эстафеты — 3950 метров, она будет разбита на двенадцать этапов. Старт — от музея "Городская дума", далее — по улицам Челюскинцев, Первомайской, Республики, Красина, Перекопской, финиш — у моста Влюбленных.