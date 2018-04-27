Наталья Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо

12:40 27 апреля 2018
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Вчера в израильском Тель-Авиве тюменская спортсменка Наталья Кузютина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 52 кг. Наталья одержала верх в четырех поединках над спортсменками из Испании, Словении, Швейцарии и в финале над Дистрией Красники из Косово.

Таким образом Наталья Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо. Она поставила рекорд, став самой титулованной российской дзюдоисткой.

Дзюдоистка центра "Тюмень-дзюдо", заслуженный мастер спорта Наталья Кузютина является бронзовым призером Олимпийских Игр, а также трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. 

Теги: дзюдо , Чемпионат Европы
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