Наталья Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо

Вчера в израильском Тель-Авиве тюменская спортсменка Наталья Кузютина завоевала золотую медаль чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 52 кг. Наталья одержала верх в четырех поединках над спортсменками из Испании, Словении, Швейцарии и в финале над Дистрией Красники из Косово.

Таким образом Наталья Кузютина стала четырехкратной чемпионкой Европы по дзюдо. Она поставила рекорд, став самой титулованной российской дзюдоисткой.

Дзюдоистка центра "Тюмень-дзюдо", заслуженный мастер спорта Наталья Кузютина является бронзовым призером Олимпийских Игр, а также трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.