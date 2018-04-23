Юлия Каплина стала второй на этапе Кубка мира по скалолазанию

Фото: группа "Федерация скалолазания России" / vk.com

Этап Кубка мира по скалолазанию в скорости прошел в Москве с 21 по 22 апреля. В состязаниях участвовали около пятисот спортсменов из 34 стран мира.

В женском финале тюменская спортсменка Юлия Каплина стала второй. Из-за фальстарта она уступила француженке Анук Жубер, которая повторила мировой рекорд Каплиной (7.32 секунды).Третьей стала представительница Свердловской области Елена Тимофеева. Мария Красавина на пятой строчке.

"Очень хотела выиграть, поэтому присутствовало небольшое волнение, начало года, первые шаги после паузы. Не даются мне медали в Европе, как в Азии. Жалко, думала, что именно в России получится преломить эту не самую радостную серию", — отметила в интервью ФСР Юлия Каплина.

Среди мужчин в финале обладатель Кубка мира Владислав Деулин (Свердловская область) из-за ошибки стал вторым, рекордсмен мира иранец Реза Алипуршеназандифар превзошел россиянина на 1,05 секунды.