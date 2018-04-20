В Тюмени пройдет заключительный этап Детской лиги дзюдо

В Тюмени к завершению подходят состязания Детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет. В это воскресенье, 22 апреля, в центре "Тюмень-дзюдо" состоящий предваряющий финал шестой этап. На нем выступят более 300 юных спортсменов из 36 команд региона и одна команда из Екатеринбурга. Поединки по традиции пройдут в формате "стенка на стенку". Торжественное открытие и начало соревнований в 11 часов. Прийти и поддержать спортсменов могут все желающие.

Как сообщили в пресс-службе "Тюмень-дзюдо", перед заключительным этапом среди юношей лидирует команда "Крепыш" (Екатеринбург), следом ребята из "ЦОП-Новый Поток" и представители "Центр дзюдо". У мальчиков до 13 лет первое место занимает "ЦОП-2", немного отстает "Тура", на третьей строчке по количеству победных очков МАОУ СОШ №45.

Организаторами Лиги было принято решение по итогам шести этапов допустить в финал по 16 сильнейших команд в каждой группе с наибольшим количеством очков, он состоится 13 мая.

В этом году Детская лига дзюдо проводится с использованием гранта президента РФ.