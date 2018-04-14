Тюменские скоростники разыграли финал чемпионата России по скалолазанию

С 10 по 15 апреля Тюмень принимает Чемпионат и Кубок России - 2018 по скалолазанию. 14 апреля прошло официальное открытие чемпионата и соревнования в дисциплине "Скорость".

Открывая соревнования, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент федерации скалолазания России Дмитрий Бычков пожелали спортсменов успехов и ярких побед

Владимир Якушев отметил, что скалолазание очень популярно на тюменской земле и продолжает активно развиваться. "Сегодня около двух тысяч занимаются скалолазанием. И мы прогнозируем, что количество увлекающихся этим видом спорта будет только расти", - отметил глава региона и выразил уверенность, что включение скалолазания в программу олимпийских игр серьезно стимулирует всех участников воревнований к новым достижениям.

Дмитрий Бычков добавил, что соревнования в Тюмени проходят традиционно на высоком уровне. "Поскольку мы вошли в олимпийскую программу, это еще ускорило темпы нашего развития. Поэтому нынешние соревнования очень сильно отличаются от предыдущих. Думаю,будем развиваться дальше и будем в Тюменской области проводить и международные старты".

В 1/8 финала приняли участие 32 скоростника из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Воронежской областей, Пермского, Красноярского краев, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

В финале за первое место у женщин боролись тюменки Юлия Каплина и Мария Красавина. Борьба была серьезной и результат непредсказуемым. Поначалу отставшая от соперницы Мария на середине трассы обошла Юлю и в итоге показала лучшее время.

Бронзу взяла спортсменка из Челябинской области Карина Кареева.

У мужчин лидер соревнований - Станислав Кокорин, на втором месте Александр Шиков. Третья место занял Дмитрий Тимофеев из Пермского края.

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Соревнования на скорость завершились цветочной церемонией. Награждение победителей и призеров состоится 15 апреля.

Вечером 14 апреля зрители смогут посмотреть выступления многоборцев. Начало соревнований - в 18:00.