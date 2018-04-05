Мировые лидеры по скалолазанию проведут для тюменцев мастер-класс

7 апреля любой желающий сможет попробовать себя на скалодроме и подняться по эталонной 15-метровой трассе под руководством лидеров российского и мирового скалолазания.

Мастера спорта по скалолазанию проведут бесплатный мастер-класс по лазанию на скорость, расскажут с чего начать и помогут совершить первый подъем по трассе. Организаторы обещают обеспечить безопасность на скалодроме для каждого участника.

Гостей мастер-класса встретит и проведет обзорную экскурсию по скалодрому Станислав Лобзов – председатель Тюменской областной федерации скалолазания.

Желающим смогут побеседовать с мировыми лидерами по скалолазанию, мастер-класс в лазании на скорость.

В 15:00 в Легкоатлетическом манеже тюменцев встретят сильнейшие спортсмены по скалолазанию:

– Юлия Каплина (Тюмень) – обладательница действующего рекорда мира в лазании на скорость;

– Владислав Деулин (Екатеринбург) – действующий обладатель Кубка мира в лазании на скорость.

– Дарья Кан (Тюмень) – 4-кратная победительница Первенства мира; – Станислав Кокорин (Тюмень) – трехкратный обладатель Куба мира по скалолазанию в лазании на скорость;

– Шиков Александр (Тюмень) - бронзовый призер чемпионата мира;

– Шилов Александр (Тюмень) - обладатель кубка России

"Для нас это отличная возможность показать жителям нашего города самый большой в России скалодром и помочь всем желающим совершить первый подъем по трассе. Будет интересно!" – прокомментировал трехкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию Станислав Кокорин.

Встреча со спортсменами будет проходить в Легкоатлетическом манеже (улица Луначарского, 12) с 15:00 до 17:00. Участие бесплатное, при себе иметь сменную обувь – кеды или кроссовки.

Напомним, 11-15 апреля в Тюмени пройдет чемпионат и Кубок России по скалолазанию – 2018: в пятидневных соревнованиях примут участие 300 спортсменов – 200 мужчин и 100 женщин из 30 регионов страны. 14 апреля пройдет чемпионат России в лазании на скорость: в соревнованиях примут участие 20 спортсменов из Тюмени, среди которых Станислав Кокорин и Юлия Каплина.

Организаторами Чемпионата и Кубка России – 2018 по скалолазанию выступают Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, департамент по спорту Тюменской области, Тюменская областная Федерация скалолазания, Союз экстремальных видов спорта. Генеральный партнер - ОАО "РЖД".