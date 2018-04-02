Тюменцы могут поучаствовать в открытых областных соревнованиях по лыжным гонкам

В эту субботу, 7 апреля, в "Жемчужине Сибири" пройдут открытые областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова.

В программе запланированы старты как для совсем юных спортсменов — от 7 лет и старше, так и для ветеранов спорта — 60–70 лет и старше. Победителям и призерам обещают памятные подарки и дипломы.

Участников ждет развлекательная программа с конкурсами, фотозоной с ростовыми куклами-символами зимней Олимпиады–2014 и угощения. Как сообщают в ОСШОР Л.Н. Носковой, ожидается присутствие тюменских олимпийских чемпионов по биатлону.

Открытие соревнований запланировано на 11:00. С полным регламентом можно ознакомиться здесь.

В день соревнований с 8:00 начнется регистрация участников. Предварительные заявки для участия с медицинским допуском необходимо направить по электронным адресам soke45@rambler.ru, DUSHTUM@yandex.ru не позднее 17:00 6 апреля. Дополнительная информация по тел.: 8 (3452) 217-807 (доб.2), 8-912-928-15-28.