Тюменский этап Кубка мира по биатлону посетило полсотни тысяч зрителей

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Порядка 52 тысяч болельщиков побывали на гонках заключительного этапа Кубка мира по биатлону, который прошел в тюменской "Жемчужине Сибири" с 22 по 25 марта.

Высокий уровень организации соревнований и активность болельщиков отметил президент IBU Андерс Бессеберг: "Соревнования проходят в замечательном биатлонном комплексе. Это действительно жемчужина. Но самое главное в нем — трибуны, заполненные болельщиками. Огромное спасибо всем за поддержку спортсменов из всех стран и на стрельбище, и на протяжении всей дистанции, особенно на старте и финише".

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев также отметил, что собравшимся в "Жемчужине Сибири" удалось сделать настоящий биатлонный праздник.

"Чувствовал себя в Тюмени так, будто я русский спортсмен. Не знаю, только ли меня так поддерживали или вообще всех спортсменов, — рассказал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. — Это прекрасные ощущения, мы чувствовали огромное гостеприимство. Мне очень нравится здесь, и, возможно, местные болельщики — лучшие во всем биатлонном мире".

В пресс-службе губернатора Тюменской области сообщили, что по численности зрителей Тюмень вошла в топ-5 наряду с Оберхофом, Рупольдингом, Ново-Место и Холменколленом.