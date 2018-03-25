Луиза Носкова: конкуренция на тюменском этапе Кубка мира по биатлону высокая

Болельщикам на тюменском этапе Кубка мира по биатлону следует активно поддерживать российских спортсменов, особенно молодых участников, причем не только в моменты успеха, но и при поражениях. Такое мнение высказала директор Центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова.

Луиза Носкова, как и тысячи зрителей, следит за ходом финального этапа Кубка мира побиалону с трибун стадиона "Жемчужина Сибири". Общаясь с журналистами, она призвала болельщиков верить в российских спортсменов, пишет ИА "Тюменская линия".

"Всегда хочется, чтобы наши спортсмены становились чемпионами, но мы понимаем, что конкуренция очень высокая. Думаю, у российского биатлона все еще впереди, ведь все идет волнообразно. Несколько лет у россиян не было побед в лыжах, а сейчас молодежь демонстрирует хорошие результаты, примером тому Олимпиада. Поэтому важно поддерживать наших ребят, особенно молодых, и в моменты неудач, и в победах", - подчеркнула Луиза Носкова.

По ее мнению, проведение этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени может стать дополнительным толчком для развития этого вида спорта в регионе и популяризации среди молодежи. На турнире созданы хорошие условия как для спортсменов, так и для болельщиков, которые получили возможность пообщаться с биатлонистами, сделать фото или взять автограф.

"После таких соревнований мальчики и девочки очень активно записываются на секции по биатлону и лыжным гонкам. Ребята понимают, что у них тоже есть возможность и шансы добиться результатов, это мотивирует. А обстановка, которая царит на стадионе, помогает получить хороший заряд энергии, окунуться в мир эмоций, прикоснуться к спортивным баталиям, поболеть за любимого спортсмена", - добавила Луиза Носкова.