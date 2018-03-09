В Тюмени пройдет зимний экстремальный забег. Участникам приготовили ледяную ванну и снежные ямы

10 марта на Тюменской набережной состоится первый в России зимний экстремальный забег в рамках проекта "Стальной характер". Соревнования объединит около 1 000 участников, среди них не только тюменцы, но и жители других городов. В преддверии этого старта организаторы забега рассказали о препятствиях, которые предстоит преодолеть людям с железной волей.
Соревнования пройдут на участке длиной пять километров на всех четырех уровнях набережной. Участникам нужно преодолеть 15 препятствий, расположенных достаточно близко друг к другу - забег обещает быть очень интересным.
Организатор старта "Стальной характер. Холод" Илья Бормосов рассказал, что будут как привычные уже испытания, так и новые, а особо бесстрашных в конце забега ждет сюрприз.
"Мы решили установить ледяную ванну, так что каждый желающий может окунуться в нее на старте или после окончания забега. Вместе с тем мы подготовили бани, чтобы можно было согреться", – пояснил Илья Бормосов.
Старт соревнований - в 12 часов. Представителям СМИ, чтобы попасть на трассу, а также в зону старта и финиша, необходима аккредитация.
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