"Тюмень" встретила весну нулями на табло

13:17 05 марта 2018
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ФК "Тюмень" начал весеннюю часть первенства России по футболу среди команд ФНЛ с нулевой домашней ничьей с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода.

После матча главный тренер ФК "Тюмень" Владимир Маминов поблагодарил игроков за дисциплинированный матч и отметил, что феерической игры от команды на данной стадии не стоит ожидать: "У нас, по сути, строится новая команда, нет окончательной сыгранности и взаимопонимания".

Следующий матч тюменцы проведут на выезде. 10 марта их ждет игра в Самаре с "Крыльями Советов".

Фото Антон Сакерин / ФК Тюмень

Теги: Нижний Новгород , ФК Тюмень , футбол
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