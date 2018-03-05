"Тюмень" встретила весну нулями на табло

ФК "Тюмень" начал весеннюю часть первенства России по футболу среди команд ФНЛ с нулевой домашней ничьей с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода.
После матча главный тренер ФК "Тюмень" Владимир Маминов поблагодарил игроков за дисциплинированный матч и отметил, что феерической игры от команды на данной стадии не стоит ожидать: "У нас, по сути, строится новая команда, нет окончательной сыгранности и взаимопонимания".
Следующий матч тюменцы проведут на выезде. 10 марта их ждет игра в Самаре с "Крыльями Советов".
Фото Антон Сакерин / ФК Тюмень
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