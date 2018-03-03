Тюмень примет первенство России по фигурному катанию

Сильнейшие молодые фигуристы выступят на первенстве России, которое пройдет в Тюмени с 13 по 17 марта на крытом катке "Прибой". Посмотреть соревнования приглашают всех желающих, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Торжественное открытие соревнований состоится 13 марта в 18:30. Сами испытания начнутся на следующий день. Юные спортсмены будут состязаться в одиночном катании в трех направлениях: презентации отдельных показательных элементов, а также короткой и произвольной программах. Возраст участников будет составлять около 10 лет.

Каток находится по адресу ул. Борцов Октября, 2а, стр. 1. Вход свободный. Более подробную информацию о предстоящих соревнованиях и расписание выступлений вы можете получить на официальном сайте тюменской ОСШОР https://goo.gl/RUUQtv.