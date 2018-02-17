Александр Пересторонин: быть готовым к труду и обороне нужно всегда

Система физкультурно-спортивного воспитания "Готов к труду и обороне" вносит большой вклад в популяризацию массового спорта и мотивирует граждан следить за уровнем физической подготовки в любом возрасте, отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин на открытии Областного зимнего фестиваля ГТО среди взрослого населения.

"Массовый спорт развивать необходимо. Региональный штаб ОНФ в Тюменской области ведет активную работу в этом направлении. Наш проект "Легенды спорта – детям", в рамках которого юные тюменские спортсмены встречаются с известными чемпионами, уже вышел на федеральный проект и распространяется в других регионах. Мастер-классы для детей, фестивали ГТО, спортивные чемпионаты мирового уровня, которые проходят в Тюмени, вовлекают в спорт все больше жителей региона. Это и есть наша общая цель", - подчеркнул он.

Областной зимний фестиваль ГТО среди взрослого населения посвящен Победе в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Мероприятия проходят на базе легкоатлетического манежа. Участие в соревнованиях принимают порядка 200 человек в возрасте от 30 до 49 лет в составе 26 команд.

В программе: стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, бег на короткие и длиннее дистанции, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, а также бег на лыжах.

Церемония закрытия пройдет 18 февраля в 13.00 в Центре зимних видов спорта ТюмГУ (ул. Баранаульская, 41) после выполнения нормативов по лыжным гонкам. Планируется, что поздравить участников фестиваля приедут Евгений Гараничев – заслуженный мастер спорта России по биатлону, бронзовый призер Олимпийских зимних игр в Сочи и Павел Вавилов – участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион Европы по биатлону, многократный чемпион России.