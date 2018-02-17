В Тюмени определят участников уральского чемпионата по спортивной аэробике

Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике проходят в Тюмени 16-18 февраля, по результатам которых выяснится, кто из спортсменов отправится на соревнования окружного уровня, пишет "Тюменская область сегодня".

В Тюмени площадкой соревнований стал спортивный комплекс "Муромец" в поселке Березняки. Здесь соревнуются все возрастные категории: дети (9-11 и 12-14 лет), юниоры (15-17 лет) и взрослые (от 18 и старше, мужчины и женщины индивидуально).

На соревновании собралось большое количество молодых участников – около 250 спортсменов приехали в Березняки из детско-юношеских центров и спортивных школ Тюмени, Заводоуковска, Ишима и Уренгоя.

Главным критерием всех направлений для судей является синхронность выполнения номеров, выносливость, четкость исполнения элементов, а также соответствие программы. Победители и призеры будут отмечены медалями и дипломами, а также смогут выйти на Чемпионата и первенства Уральского федерального округа по спортивной аэробике, который пройдет со 2 по 4 марта 2018 года.