Тюменцы заняли весь пьедестал на Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам

Выступающие за Тюменскую область Глеб Ретивых, Николай Морилов и Андрей Парфенов заняли весь пьедестал на Кубке Восточной Европы FIS по лыжным гонкам. Соревнования прошли 11 февраля в Москве на стадионе олимпийского учебно-спортивного центра "Крылатское". Спортсмены состязались в спринте свободным стилем.

Глеб пришел первым, за ним – Николай, замкнул тройку Андрей. Как сообщает ЦСП72, у девушек победительницей стала Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область). Тюменская лыжница Татьяна Алешина показала четвертый результат.

В этот же день еще один тюменский лыжник Денис Спицов отличился на Олимпийских играх в Пхенчхане. Денис финишировал четвертым в скиатлоне на 30 км. И, скорее всего, он добежал бы до медали, если бы не досадный завал на старте, в который угодил Денис, Андрей Ларьков и Симен Крюгер, который в итоге и выиграл гонку.