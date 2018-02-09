Проект ОНФ "Легенды спорта – детям" даст толчок развитию фигурного катания в Тюменской области

Известный российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин во время мастер-класса в рамках проекта ОНФ "Легенды спорта – детям" отметил высокий уровень подготовки юных тюменских спортсменов и развитую инфраструктуру для занятий фигурным катанием.

Напомним, что во время двухдневного визита в Тюмень Алексей Ягудин провел мастер-классы для детей в спортивном комплексе "Прогресс", а затем присутствовал на открытии зональных соревнований первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей на ледовой арене СК "Прибой".

"Уровень подготовки фигуристов высокий, я много езжу по России, и это стало для меня приятной новостью. Ребята занимаются спортом без борьбы за лед с хоккеистами, у них есть свой корт, и это огромный плюс для будущего развития, ведь главное в подготовке – это наличие площадок, куда родители смогут без проблем приводить своих детей заниматься. А они у вас есть", - подчеркнул он.

По мнению Ягудина, необходимо не только популяризировать спорт высоких достижений, но и воспитывать в детях искреннюю увлеченность спортом. Именно в этом и заключается основная идея проекта тюменских активистов ОНФ "Легенды спорта – детям".

"Если бы у меня поинтересовались лет пятнадцать назад мнением о проекте "Легенды спорта – детям" от ОНФ, я бы ответил - ну прикольно. Но сегодня я смотрю на это иначе. У меня две дочки и я представляю, как это важно для детей, поэтому с любовью отношусь этим проектам. Я считаю себя тем человеком, который может хоть немного помочь подрастающему поколению", - пояснил спортсмен.

Президент федерации фигурного катания Тюменской области Лариса Якушева высказала надежду, что мастер-классы с Алексеем Ягудиным вдохновят тюменских фигуристов на победы в будущем.

"Встреча с такими известными чемпионами – это всегда праздник для начинающих спортсменов, который дает им много ярких эмоций и стимул. Прекрасно, что эта встреча в раках проекта ОНФ удалась", - отметила она.

Встрече с олимпийским чемпионом были рады не только начинающие спортсмены, но и простые тюменцы. Своими впечатлениями и фотографиями они активно делились в социальных сетях.

"Посол зимней универсиады 2019 года Алексей Ягудин провел мастер-класс на катке прямо у нашего дома! Благодаря Общероссийскому народному фронту состоялось такое замечательное мероприятие, чему бесконечно рады не только мы, но и звезда мирового фигурного катания, уехавшему из коллапса заснеженной Москвы и оказавшегося на тюменском льду", - написала Каролина Пушкарева. "Волшебный вечер! Алексей Ягудин лучший! На его мастерство на льду хочется смотреть еще и еще!", - поделилась Леся Ахтырская.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин подчеркнул, что проект "Легенды спорта – детям" уже вышел на федеральный уровень. Встречи с именитыми спортсменами проходят не только в Тюмени, но и в других регионах.

"Современным детям нужно показывать самые достойные примеры, на которые можно ориентироваться в жизни. Многие дети, да и взрослые, к сожалению, не знают и не помнят легендарных спортсменов, которые завоевывали медали, устанавливали рекорды. В рамках проекта мы не только рассказываем о них, но и организуем живые встречи. Дети имеют возможность пообщаться, посоветоваться с чемпионами, это даст им отличный стимул, чтобы заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и стремиться к высоким достижениям", - считает он.

Кроме того, по его словам, в некоторых видах спорта Тюменская область имеет большие шансы стать одним из лидеров, в том числе и в фигурном катании.

"У нас есть площадки и достаточно любителей фигурного катания. Чтобы уровень подготовки наших спортсменов стал еще выше, нужно уделить внимание росту тренерского состава, тогда у региона будут все ресурсы, чтобы воспитывать будущих чемпионов", - добавил Александр Пересторонин.

Напомним, первое мероприятие проекта ОНФ "Легенды спорта – детям" состоялось в Тюмени в октябре 2017 года. Тогда около 200 тюменских школьников и юных спортсменов пообщались с именитыми боксерами: капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и его тренером Василием Вольфом, а также тренером знаменитого Кости Цзю - Владимиром Черней.