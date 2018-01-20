В Тюмени пройдут турниры по волейболу среди любителей

Серия турниров лиги любительского волейбола пройдет в Тюмени. Первая игра запланирована на 27 января, сообщает "Тюменская область сегодня".

Организаторы отмечают, что на площадке будут ждать только команды категорий "midlle" и "middle pro": игроки Высшей, 1 и 2 Лиг, а также участники предыдущих соревнований в категории "hard" к турниру не допускаются.

В соответствии с этим определяется день игры: подгруппа "А" будет играть 27 января, подгруппа "Б" – 3 февраля, подгруппа "В" – 10 февраля. Победители каждой подгруппы встретятся на финале, который пройдет 18 февраля.

Если участвующих команд будет меньше 9, структура соревнований будет изменена и обговорена с капитанами. Игры проходят до 15 очков до двух побед. Узнать контакты для подачи заявки, а также получить более подробную информацию можно в группе Лиги "ВКонтакте" https://vk.com/lvltyumen.