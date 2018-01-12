Тюменские рыбаки собираются на областную рыбалку

Зимний Кубок Тюменской области по рыболовному спорту (ловля на мормышку со льда) разыграют 14 февраля на озере Янтык. Заявки на участие уже подали пятьдесят рыболовов из Тобольска, Сургута, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

В соревнованиях два тура, по 2,5 часа каждый. Участники будут состязаться в личном и командном зачетах. Команда состоит из трех спортсменов, где процессом руководит капитан. Мастерство оценят по системе баллов. 1 балл — 1 грамм пойманной рыбы.

Самые результативные рыбаки смогут побороться за звание "Кандидата в мастера спорта" - в жюри будут работать судьи всероссийской категории.

Соревнования состоятся 14 января на акватории озера Янтык. Начало регистрации в 8 часов, награждение победителей в 16 часов 30 минут.

Дополнительную информацию можно получить по тел: 616-008, 74-92-02 и на сайте Тюменского рыболовного клуба.

Фото - https://vk.com/club74328178