В Заводоуковске нормы ГТО сдали около тысячи человек

Около тысячи жителей Заводоуковска сдали нормы ГТО в 2017 году, из них более двухсот получили знаки отличия, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".
Испытания Всероссийского оборонно-спортивного комплекса можно было сдать на фестивалях, спартакиаде трудовых коллективов, массовых спортивных праздниках. Для удобства сельских любителей здорового образа жизни судебная коллегия выезжала в Шестаково, Першино, Новую Заимку, Колесниково, Горюново, Падун, посёлки Лебедёвка и Комсомольский.
Тестирование всероссийского комплекса проходили все желающие от мала до велика. Самым младшим обладателем золотого знака ГТО стал второклассник городской школы № 2 Тимофей Голых, самым опытным – 72-летний житель посёлка Комсомольского Владимир Янковский.
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