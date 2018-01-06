В Сладково проходят хоккейные встречи

20:43 05 января 2018
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cdn.oboi7.com
| Фото: cdn.oboi7.com

Юношеская и взрослая сборная Сладковского района по хоккею успешно стартовали в новом сезоне. Они участвуют в матчах чемпионата Тюменской области и Кубка губернатора.

Уже состоялись матчи с командой "Феникс" из Казанского района. Теперь хоккеисты готовятся к встрече с дружиной Абатского района, которая пройдет 5 января. На следующий день сладковские спортсмены отправятся на поединок в селе Большое Сорокино. 13 января команда Сладковского района примет у себя команду Викуловского района, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Теги: Сладково , турнир , хоккей
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