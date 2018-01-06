В Сладково проходят хоккейные встречи

Юношеская и взрослая сборная Сладковского района по хоккею успешно стартовали в новом сезоне. Они участвуют в матчах чемпионата Тюменской области и Кубка губернатора.
Уже состоялись матчи с командой "Феникс" из Казанского района. Теперь хоккеисты готовятся к встрече с дружиной Абатского района, которая пройдет 5 января. На следующий день сладковские спортсмены отправятся на поединок в селе Большое Сорокино. 13 января команда Сладковского района примет у себя команду Викуловского района, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".
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