Молодые скалолазы из Тюмени поучаствуют в соревнованиях "Невские вертикали"

Тюменские скалолазы отправились на турнир "Невские вертикали – 2018", который будет проходить с 4 по 9 января в Санкт-Петербурге. В состав делегации вошли 19 молодых спортсменов от 10 до 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания в России, среди тюменских скалолазов двое - Сергей Овсянников и Александр Банников - имеют 2-й взрослый разряд, Дмитрий Костин является кандидатом в мастера спорта, все остальные имеют 1-й взрослый разряд.

Турнир в северной столице России будет проходить по двум дисциплинам: "трудность" и скорость". Тюменцы заявились на обе дисциплины, пишет "Вслух.ру".