Тюменские биатлонисты поучаствуют в новогодних сборах сборной России

Четыре тюменских спортсмена попали в списки участников новогодних сборов сборной России по биатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

В женской сборной тренироваться будут тюменки Виктория Сливко и Ирина Старых, а также Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен. Сборы пройдут в Поклюке (Словения).

В мужской состав, помимо тюменцев Александра Логинова и Евгения Гараничева, попали Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Алексей Волков и Матвей Елисеев. Они отправятся на сборы в Рупольдинг (Германия), пишет "Вслух.ру".

Напомним, следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Оберхофе с 4 по 7 января.

