Полуфинал первенства России по баскетболу пройдет в Тюмени

14:36 16 декабря 2017
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slavyansk.today

В феврале 2018 года в Тюмени пройдут соревнования по баскетболу среди юношей 2001 года рождения.

Как сообщает "Тюмeнская облaсть сегодня", в полуфинале принимают участие 30 баскетбольных команд, соревнования для которых пройдут в Волгограде, Перми, Покровском, Нижним Новгороде и Тюмени. Тюменский этап полуфинала будет длиться со 2 по 7 февраля 2018 года для юношеских команд из Красноярского края, Приморского края и Алтайского края, а также Иркутской и Свердловской областей.

Принимать соперников на домашней площадке будет тюменская баскетбольная команда воспитанников Областной спортивной школы олимпийского резерва и детско-юношеской спортивной школы "Рубин" под руководством тренера Ивана Бернацкого.

Обладатели первых трех призовых мест выйдут в финальный этап Первенства и поборются за звание лучшей юношеской баскетбольной команды России.

Теги: баскетбол
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