Первенство области по гиревому спорту пройдет в Тюмени

16 и 17 декабря в спорткомплексе "Строймаш" пройдут открытый чемпионат города Тюмени и открытое первенство Тюменской области среди юношей и девушек по гиревому спорту.
Программа чемпионата включает такие дисциплины, как толчок, рывок гири, соревнования по длинному циклу и командные эстафеты. В состязаниях участвуют более 100 спортсменов из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска и других городов.
По итогам первенства Тюменской области среди юношей и девушек будет сформирована сборная команда нашего региона для участия в первенстве Азиатской части России, которое пройдет в апреле следующего года в Новосибирске, а также в первенстве России среди юношей и девушек, которое состоится в феврале в городе Рыбинске.
Торжественное открытие соревнований — 16 декабря в 11.00.
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