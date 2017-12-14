Первенство области по гиревому спорту пройдет в Тюмени

12:40 14 декабря 2017
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16 и 17 декабря в спорткомплексе "Строймаш" пройдут открытый чемпионат города Тюмени и открытое первенство Тюменской области среди юношей и девушек по гиревому спорту. 

Программа чемпионата включает такие дисциплины, как толчок, рывок гири, соревнования по длинному циклу и командные эстафеты. В состязаниях участвуют более 100 спортсменов из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска, Тобольска и других городов.

По итогам первенства Тюменской области среди юношей и девушек будет сформирована сборная команда нашего региона для участия в первенстве Азиатской части России, которое пройдет в апреле следующего года в Новосибирске, а также в первенстве России среди юношей и девушек, которое состоится в феврале в городе Рыбинске.

Торжественное открытие соревнований — 16 декабря в 11.00.

Теги: гиревой спорт , чемпионат , первенство города
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