Александр Большунов взял две бронзы на кубке мира по лыжным гонкам

Третий этап кубка мира по лыжным гонкам прошел на днях в швейцарском Давосе. Выступающий за Тюменскую область 20-летний лыжник Александр Большунов завоевал на нем две медали.

9 декабря он выиграл бронзу в спринте свободным стилем, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо, который стал победителем, и итальянцу Федерико Пеллегрино, занявшему второе место. Еще один тюменский лыжник — Глеб Ретивых, показал в спринте шестой результат, сообщает ЦСП72.

10 декабря в индивидуальной гонке Большунов снова пришел третьим. Первым стал представитель Франции Морис Манифика, вторым — югорчанин Сергей Устюгов. Хорошо провел гонку Денис Спицов, входящий в сборную Тюменской области, у него седьмая позиция.