В Тюмени пройдет турнир по сборке кубика Рубика на скорость

2 декабря в Тюмени в ТРЦ "Остров" состоится второй открытый турнир по спидкубингу.

Состязания по сборке кубика Рубика на скорость будут проходить по двум категориям: среди любителей и профессионалов. Участие в турнире бесплатное, нужно только зарегистрироваться по ссылке.

Турнир проводится при поддержке городского департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Начало в 15:00.