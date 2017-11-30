В Тюмени пройдет турнир по сборке кубика Рубика на скорость

09:15 30 ноября 2017
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2 декабря в Тюмени в ТРЦ "Остров" состоится второй открытый турнир по спидкубингу.

Состязания по сборке кубика Рубика на скорость будут проходить по двум категориям: среди любителей и профессионалов. Участие в турнире бесплатное,  нужно только  зарегистрироваться по ссылке.

Турнир проводится при поддержке городского департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени. Начало в 15:00.

Теги: турнир , игра
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