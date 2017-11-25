"Тюменский характер" соберет около 400 участников

Первый областной фестиваль единоборств "Тюменский характер" пройдет 25 и 26 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель". Мероприятие соберет около 400 участников, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".

Участие в соревнованиях примут лучшие спортсмены разных возрастов из Тюмени, Тобольска, Ишима, Исетска, Заводоуковска, Ноябрьска, Сургута и других городов области. Также к соревнованию присоединятся борцы из Екатеринбурга. Единовременно на трех площадках будут доказывать свое мастерство спортсмены по тайскому боксу, смешанному боевому единоборству (ММА) и спортивной борьбе — "грэпплингу".

Проект стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея".