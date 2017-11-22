Тюменцы взяли бронзу чемпионата России по баскетболу на колясках

Тюменская команда "Шанс" стала бронзовым призером чемпионата России по баскетболу на колясках. Матчи второго круга прошли в Алексине Тульской области с 16 по 22 ноября. В соревнованиях участвовали восемь команд.

По итогам двух туров национального чемпионата золотую медаль забрала команда "БасКИ "Невские звезды" (Санкт-Петербург), серебро у "Крыльев Барса" (Республика Татарстан).

В прошлом году на этих соревнованиях тюменцы также были третьими. Как рассказали в пресс-службе ЦСП72, на прошлой неделе "Шанс" выиграл Открытый Кубок Москвы по баскетболу на колясках. Последний раз наша команда побеждала в этом ежегодном турнире в 2014-м.