Тюменцы стали чемпионами турнира Гран-при в Голландии

17–19 ноября в голландском городе Гаага состоялся престижный международный турнир серии Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин. За медали соревнований в 14 весовых категориях боролись 231 спортсмен из 43 стран. В составе сборной России чемпионами в своих категориях стали два представителя центра "Тюмень-дзюдо".

Иван Воробьев стал триумфатором в весе до 81 кг, в котором состязались 26 участников. На пути к медали дзюдоист провел пять победных поединков, три из которых окончились досрочно.

На следующий день турнира золотой успех Ивана поддержал Казбек Занкишиев, выступивший в категории до 100 кг, где за призовые места состязались 14 атлетов. Представитель Тюмени одержал победу в трех схватках, из них в двух – досрочно.

На данный момент оба спортсмена являются подопечными тренера Данила Воловича, уточняют в пресс-службе "Тюмень-дзюдо".

По итогам личных результатов в общекомандном зачете российские дзюдоисты заняли второе место, завоевав по две золотых, серебряных и бронзовых наград.