Тюмень примет чемпионат УФО по скалолазанию

Чемпионат Уральского федерального округа по скалолазанию пройдет в Легкоатлетическом манеже в Тюмени с 14 по 18 декабря, пишет "Вслух.ру".

Участников ждут состязания в дисциплинах "трудность" и "скорость". Cоревноваться спортсмены будут в пяти возрастных группах: мужчины и женщины (19 лет и старше), юниоры и юниорки (18-19 лет), старшие юноши и девушки (16-17 лет), младшие юноши и девушки (14-15 лет) и подростки (10-13 лет). Полный список участников станет известен позднее.

Ранее – с 30 октября по 4 ноября - Легкоатлетический манеж принимал всероссийские юношеские соревнования в тех же дисциплинах - "трудность" и "скорость".