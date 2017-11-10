Тюменка Анна Казарновская стала второй на первенстве Европы по тхэквондо

16:30 09 ноября 2017
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В городе Ларнака на Кипре прошло первенство Европы по тхэквондо ВТФ среди юниоров. В составе российской сборной на состязаниях выступила тюменская спортсменка Анна Казарновская. В весовой категории до 49 килограммов она взяла серебряную медаль, уступив в финале лишь москвичке Елизавете Ряднинской.

В первом и втором боях Анна не встретила сопротивления, соперницы из Хорватии из Голландии были повержены досрочно. В третьем бою тюменка победила спортсменку из Греции, в полуфинале — тхэквондистку из Швеции.

В юниорском первенстве участвовали около 500 спортсменов в возрасте 15–17 лет из тридцати стран Европы.

Теперь у Анны Казарновской есть шансы попасть на юношеские Олимпийские игры 2018 года. Напомним, в августе тюменка взяла золото в своей весовой категории на первенстве России.

Теги: тхэквондо
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