Тюмень готовится к проведению всероссийского турнира по греко-римской борьбе

12:24 06 ноября 2017
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i.sakh.com
| Фото: i.sakh.com

Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе пройдет в тюменском спортивном комплексе "Строймаш" с 9 по 11 ноября. Участие в нем примут спортсмены 14-15 лет, имеющие подготовку не ниже 2-го разряда.

Победители и призеры каждой весовой категории будут награждены дипломами, медалями и денежными или ценными призами.

Отметим, что соревнования проходят в рамках физкультурных мероприятий тюменского департамента по спорту и молодежной политике и направлены на популяризацию греко-римской борьбы в регионе.

Ежегодный Открытый Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе проводится в Тюмени с 1995 года, организатором является чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр и заслуженный мастера спорта СССР Владимир Чебоксаров.

Более подробную информацию о предстоящих соревнованиях вы можете получить по телефону +7 (3452) 593-535.

Теги: борьба , турнир
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