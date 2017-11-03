Первенство области среди самых юных дзюдоистов пройдет в Тюмени

В эту субботу, 4 ноября, в центре "Тюмень-дзюдо" состоится первенство Тюменской области по дзюдо среди младших юношей и девушек до 15 лет.

Ожидается участие более 150 дзюдоистов из спортивных школ и клубов Тюмени, Тобольска, Ишима и других населенных пунктов.

Как уточнили в пресс-службе центра, среди юношей пройдут поединки в весовых категориях до 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 и свыше 73 килограммов, среди девочек — до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и свыше 63 килограммов.

Торжественное открытие и начало соревнований в 11 часов. Вход свободный.