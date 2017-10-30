Тюменские боксеры показали лучший результат на турнире памяти Ивана Федюнинского

15:42 30 октября 2017
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vdvbezheck.ru

Тюменская академия бокса "Батыр" заняла первое общекомандное место на открытых соревнованиях по боксу среди юношей и юниоров, посвященных памяти героя СССР Ивана Федюнинского.

В соревнованиях, которые прошли в Тюмени 20-22 октября, приняли участие более 140 спортсменов из Тюменской и Свердловской областей, Республики Татарстан и Кыргазстана.

Команда тюменской академии бокса "Батыр" набрала более 30 очков и заняла первое место. Второе место завоевали боксеры СК "Войновка" с результатом 14 очков, на третьем месте оказалась команда Кыргызской Республики – 12 очков. Сборная Татарстана заняла четвертое место.

Кроме того, приз за волю к победе получил Кудретали Жаамбаев из Кыргызстана, а приз за лучшую технико-тактическую подготовку получил Наим Айнулин из с.Казарово. После боев для гостей турнира провели познавательную экскурсию по Тюмени и организовали посещение тюменских источников.

Теги: турнир , бокс
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