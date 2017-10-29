Тюмень примет всероссийский юношеский турнир по скалолазанию

09:36 29 октября 2017
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moi-portal.ru
| Фото: moi-portal.ru

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность пройдут в Тюмени с 31 октября по 3 ноября. По данным Федерации скалолазания России, предварительные заявки на участие подали почти 600 спортсменов из 27 регионов страны.

Так, в областную столицу приедут действующие победители и призеры этапов Кубка мира, первенств мира и Европы. Бороться за призовые места будут и тюменские спортсмены: Дарья Кан (победитель первенств мира и Европы в скорости), Сергей Рукин (победитель первенства мира (2017) в скорости), Петр Земляков (серебряный призер первенства Европы в скорости). Отметим, соревнования в Тюмени являются отборочными в молодежную сборную команду России для участия в первенствах мира и Европы 2018 года, пишет "Вcлух.ру".

Состязания будут проходить на скалодроме в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского 12).

Теги: соревнования , скалолазание
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