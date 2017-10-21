Тюменские хоккеисты примут участие в матче чемпионата ВХЛ на открытом воздухе

Представители тюменского хоккейного клуба "Рубин" поучаствуют в ежегодном матче чемпионата ВХЛ на открытом воздухе "Русская классика" в 2018 году. Мероприятие примет Курган, где тюменцы сразятся с местным "Зауральем".

"Русская классика" в Кургане станет уже шестой по счету. Матч состоится на главном стадионе города "Центральный". Впервые подобное мероприятие проходило в 2012 году в Красноярске, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, хоккейная команда Тюменской области "Рубин" была создана в 1959 году. В 2010 году она вступила в ВЛХ, где в сезоне 2010-2011 выиграла кубок Открытия и кубок Братины – главный трофей лиги. В 2017 году, пережив финансовые проблемы, "Рубин" объединился с ФК "Тюмень" в структуру АНО "Футбол-хоккей", сохранив при этом свое название, достижения и статус.