В Тюмени пройдет зрелищный турнир по армейскому рукопашному бою

Десятый турнир по армейскому рукопашному бою памяти Владислава Храмцова пройдет в центре "Тюмень-дзюдо" 21 и 22 октября. В боях примут участие военнослужащие и гражданские спортсмены, ведущим состязаний станет известный ринг-анонсер Александр Загорский.

В субботу с 10 часов в программе соревнований начало и полуфинал по АРБ, в воскресенье с 17 часов - финал АРБ и профессиональные бои ММА.

Спортсменов приедут поддержать почетные гости турнира, среди них лучший тренер по ММА по версии телеканала "Боец" (2013) Эльдар Кенкерли, ветеран смешанных единоборств, МСМК по боксу, боевому самбо, универсальному бою, чемпион мира по универсальному бою Сергей Харитонов, генерал, который в числе первых входил в Афганистан, участник спецоперации по взятию резиденции Амина Вячеслав Лаговский и другие, сообщают в пресс-службе областного департамента по общественным связям.

Владислав Храмцов, выпускник ТВВИКУ, 4 ноября 2004 года погиб при выполнении боевой задачи в Чеченской Республике. Во время обучения в военном училище в 1997–2002 годах Владислав был членом сборной по армейскому рукопашному бою, неоднократно становился чемпионом и призером областных и окружных соревнований. В 2007 году друзьями Владислава Храмцова был учрежден турнир, который из областного перерос во всероссийский и получил статус кубка Вооруженных сил РФ.