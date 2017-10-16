В Тобольске пройдут всероссийские соревнования по баскетболу на колясках

Всероссийский открытый турнир по баскетболу на колясках состоится в тобольском СК "Центральный" с 17 по 20 октября. В эти дни пройдет и открытый чемпионат Тюменской области по баскетболу на инвалидных колясках.

На игровом поле сразятся восемь баскетбольных команд: "Невский альянс" и "БасКИ "Невские звезды" из Санкт-Петербурга, "Крылья Барса" из Татарстана, "Волга" из Ульяновска, "Легион Югры", "Импульс" из Челябинской области, тобольский "Ермак" и тюменский "Шанс". Баскетболисты поборются за титул победителя, выступив в двадцати играх турнира. По общим итогам всех соревновательных дней определятся финалисты.

Среди членов судейской команды турнира старший тренер сборной России по баскетболу на колясках Дмитрий Оленевский (Москва), главный судья соревнований Алексей Дыев (Санкт-Петербург), судьи Евгений Клиндухов (Санкт-Петербург) и Армандс Иммерс (Латвия), рассказали в Тюменской областной организации

Всероссийского общества инвалидов.

Фото: Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов