В Тюмени пройдет турнир по панкратиону

Около 150 атлетов из Тюмени, Тобольска и Талицы примут участие в турнире по панкратиону, который пройдет 15 октября в спортзале тюменской гимназии №16. Особо отличившимся спортсменам вручат удостоверения мастеров спорта России и мастеров спорта международного класса.

По правилам классического панкратиона (фулл-контакт) сразятся юноши, юниоры и мужчины старше 20 лет. К соревнованиям допускаются борцы, занимающиеся данным видом спорта не менее года. Наличие защитной экипировки обязательно: это ударно-захватные перчатки с закрытыми большими пальцами, защита на голень и стопу, паховая раковина, боксерский шлем открытого типа и капа.

Всего в сезоне планируется организовать восемь турниров вместо пяти в прошлом, в том числе и состязания по грэпплингу, которые Ассоциация получила право проводить благодаря расширению полномочий, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".