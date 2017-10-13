Тюменских подростков приглашают на мастер-класс по скейтбордингу

Мастер-класс по скейтбордингу для подростков пройдет в тюменском центре "Семья" в субботу, 14 октября, начало в 11:00. Принять участие могут все желающие.

Как пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь", это будет уже четвертый мастер-класс от команды SibSub. До этого команда тюменского скейт-парка уже посетила село Борки, поселок Муллаши и деревню Пышминку.

В программе: показ роликов о тюменском скейт-парке и мастерстве его команды, показательные выступления опытных скейтеров и, конечно, сам мастер-класс для всех желающий мальчиков и девочек. Как отметили руководители проекта, на прошлые занятия приходили дети от пяти лет.

"Я работаю в скейт-парке SibSub уже пять лет и постоянно вижу здесь большое количество детей и подростков. Слежу за тем, как они осваивают трюки, вливаются в нашу команду. И думаю, сколько же еще есть таких детей в Тюмени и районе, которые пока не знают, чем себя занять. И, конечно, я хотел бы заинтересовать их катанием на скейте, для этого мы и проводим наш проект", — поделился его руководитель Павел Третьяков.

Проект SibSub Level Up стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 85 тысяч рублей.