Скалолазы Александр Шиков и Юлия Каплина стали победителями этапа Кубка мира в Китае

8 октября в китайском Уцзяне завершился очередной этап Кубка мира — 2017 по скалолазанию. Тюменские спортсмены Юлия Каплина и Александр Шиков завоевали золото.

У Каплиной это третья в этом розыгрыше Кубка мира и одиннадцатая в карьере золотая медаль. Победительница Всемирных игр — 2017 подтвердила статус самой быстрой скалолазки планеты: в трех из четырех забегов финального раунда Юлия справлялась за восемь секунд, а в золотой гонке с Анук Жубер (Франция) показала лучшее время соревнований — 7,66 секунды. Третье место среди женщин у победительницы первенства мира прошлого года Елизаветы Ивановой (Свердловская область). Тюменка Мария Красавина стала шестой.

В мужской половине соревнований первую победу на этапах Кубка мира одержал тюменец Александр Шиков, также воспитанник тренера Сергея Сергеева. В финале он выиграл одну сотую секунды у индонезийца Аспара Жаэлоло: 6,32 против 6,33, сообщает ФСР. Александр во второй раз стал призером этапа Кубка мира, в этом сезоне он выиграл серебро в Нанкине.

В общем зачете Кубка мира в лазании на скорость в тройке лидеров сейчас находятся Владислав Деулин (1-й), Юлия Каплина (1-я), Александр Шиков (2-й), Мария Красавина (3-я) и тюменец Станислав Кокорин (3-й). Среди сборных Россия также возглавляет промежуточный зачет.

Следующий этап Кубка мира пройдет 14–15 октября в китайском городе Сямынь. Там будут соревноваться в скорости и трудности.