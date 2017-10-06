Тюменские футболисты ждут встречи с австрийским противником

Тюменские футболисты в составе российской сборной сегодня, 6 октября, ждут встречи с командой Австрии в рамках отборочного матча чемпионата Европы-2019 U-21, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

В состав российской сборной из числа футболистов команды "Тюмень" входят вратарь Игорь Обухов и защитник Павел Шакуро.

Полный состав команды российской сборной:

Вратари: Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Антон Митрюшкин ("Сьон" Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень").

Защитники: Александр Довбня ("Этникос" Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба — "Спартак-2" Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба — "Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал" Екатеринбург), Павел Шакуро ("Тюмень").

Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба — "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи" Махачкала), Рифат Жемалетдинов ("Рубин" Казань), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов" Ростов-на-Дону), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Даниил Фомин ("Олимпиец" Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба — "ЦСКА" Москва), Георгий Мелкадзе ("Тосно" Ленинградская область).