ОНФ в Тюмени организует для школьников встречу с легендами бокса

Региональный штаб ОНФ в Тюменской области в рамках проекта "Легенды Бокса" организует для детей встречу с легендами советского и российского бокса. Мероприятие состоится 6 октября в спортивном комплексе "Прибой".

Около 200 детей, увлекающихся этим видом спорта, смогут пообщаться с капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко, с его тренером Василием Вольфом, а также с тренером знаменитого Кости Цзю Владимиром Черней.

Приглашенные гости проведут открытую тренировку и мастер-классы по боксу для детей, после чего пообщаются с ними и ответят на вопросы. В завершении встречи все желающие смогут получить автографы и сфотографироваться с легендами бокса.