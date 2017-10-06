ОНФ в Тюмени организует для школьников встречу с легендами бокса

Региональный штаб ОНФ в Тюменской области в рамках проекта "Легенды Бокса" организует для детей встречу с легендами советского и российского бокса. Мероприятие состоится 6 октября в спортивном комплексе "Прибой".
Около 200 детей, увлекающихся этим видом спорта, смогут пообщаться с капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко, с его тренером Василием Вольфом, а также с тренером знаменитого Кости Цзю Владимиром Черней.
Приглашенные гости проведут открытую тренировку и мастер-классы по боксу для детей, после чего пообщаются с ними и ответят на вопросы. В завершении встречи все желающие смогут получить автографы и сфотографироваться с легендами бокса.
"Уверен, что ребятам эта встреча запомнится на всю жизнь. Известные спортсмены поделятся с ними профессиональным и жизненным опытом, дадут стимул стремиться к высоким достижениям. Нам также важно работать над популяризацией спорта среди детей и молодежи, и подобные встречи для этого просто необходимы. Спасибо легендам бокса, которые захотели поучаствовать в нашем проекте", - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.
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