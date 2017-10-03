В Заводоуковске прошел финальный этап Кубка области по биатлону

Третий этап Кубка Тюменской области по биатлону среди юношей и девушек 15–16 лет завершился в Заводоуковске на этих выходных. В соревнованиях принимали участие 98 спортсменов из десяти муниципальных образований области.

Состязания открылись спринт-кроссом, где все ступени пьедестала заняли заводоуковские биатлонисты. Первым линию финиша пересек Илья Анисимов, на втором месте Кирилл Уросов. Бронзовую медаль соревнований завоевал Виталий Гатилов.

Среди девушек победу праздновала тоболячка Дарья Захарова. Серебро и бронза Кубка у биатлонистов из Заводоуковска — Екатерины Кожевниковой и Екатерины Коркиной.

В индивидуальной гонке быстрее всех оказался Виталий Гатилов, вторым стал Илья Анисимов. Бронзовую медаль заслужил Александр Казанцев, спортсмен из Уватского района.

Среди девушек весь пьедестал почета за заводоуковскими биатлонистками. Золотую медаль завоевала Екатерина Пятак, серебряную Маргарита Болдырева, бронзовую Екатерина Коркина, сообщили в пресс-службе ЦПСР Л.Н. Носковой.

По итогам трех этапов соревнований заветный кубок Тюменской области остался в Заводоуковске. Команда Тюменского района увезла кубок за второе место, а команда Тобольска — за третье.

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Фото: группа "ЦПСР Л.Н. Носковой" / vk.com