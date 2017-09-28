Школьники сражаются за кубок начальника УМВД России по Тюмени по футболу

Торжественное открытие чемпионата по мини-футболу на "Кубок начальника УМВД России по Тюмени" среди школьных команд города состоялось сегодня в спортивном зале СДЮСШОР "Прибой" 27 сентября.

В церемонии открытия приняли участие начальник УМВД России по Тюмени Пётр Вагин, директор городского департамента по спорту и молодёжной политике Евгений Хромин, директор СДЮСШОР "Прибой" Александр Яковлев, исполнительный директор Тюменской областной общественной организации "Федерация футбола" Алексей Харламов и сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, председатель общественного совета при городской полиции Александр Пересторонин.

Каждый из гостей поприветствовал участников соревнований, пожелал хорошей игры и достижений высоких спортивных результатов.

"Очень важно, что сотрудники полиции уделяют внимание подрастающему поколению, пропагандируют спорт и здоровый образ жизни. Это систематическая работа: помимо сегодняшних соревнований, полиция организует много других мероприятий. Радует и отклик ребят, количество участников, что свидетельствует об их интересе к футболу", - отметил Александр Пересторонин.

В отборочном туре, который проходил с 11 сентября, в четырех возрастных группах сыграли команды из 40 школ областного центра. 27 сентября в четверти финала сразились 8 команд каждой возрастной группы. 28 сентября в "Прибое" в 16:00 начнутся финальные игры. Торжественная церемония награждения команд-победителей состоится в 19:00.